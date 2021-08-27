Калуга, , 18:42 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное 650-летию основания Калуги, состоялось сегодня, 27 августа, концертном зале Калужской областной филармонии. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участие в нём приняли полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Рязанской области Николай Любимов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, митрополит Калужский и Боровский Климент, сенатор Александр Савин, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. В числе гостей — почетные граждане Калуги, члены Совета старейшин при городском голове, бывшие руководители города, заслуженные работники муниципального образования, главы калужских предприятий и организаций, представители территориального общественного самоуправления и национальных диаспор.

Торжественное мероприятие, посвященное 650-летию основания Калуги в концертном зале Калужской областной филармонии 27.08.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

Приветствуя участников мероприятия, Игорь Щеголев зачитал поздравительный адрес президента России Владимира Путина, адресованный калужанам и жителям области. В нем, в частности, говорится: «История города создавалась многими поколениями ваших земляков отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей. И, конечно, Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский — великий мыслитель, ученый, изобретатель. Важно, что калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны. Сегодняшняя Калуга — красивый, благоустроенный, гостеприимный город — с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность — он устремлен в будущее. Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов».

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев Пресс-служба правительства Калужской области

Открывая церемонию награждения, Игорь Щеголев вручил благодарность президента РФ учителю средней школы №17 города Калуги Надежде Кожушко за большой личный вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Даниил Егоров, обращаясь к калужанам, подчеркнул, что Калуга — это его малая родина, здесь он провел детство. Руководитель ФНС России заметил, что город и жизнь людей постоянно меняются и заслуга в этом каждого работающего горожанина, потому что «налоги — это инвестиции в будущее».

«Калуга — уникальный город, — заявил Владислав Шапша. — В нём гармонично сочетаются традиции и современность, размеренность, энергия и самобытность. Даже герб города объединяет символы разных эпох — императорскую корону и искусственный спутник Земли. Мы любим наш город — родину талантливых и трудолюбивых людей. Их руками, вашими руками строился этот город. Своим трудом калужане не раз доказывали, что могут добиться самых высоких результатов на благо всей страны. В военное время калужане прославили имя родного города и в тылу, и на фронте. Улицы и дома Калуги хранят память о героях труда и Отечества, о видных военачальниках, о государственных и общественных деятелях. День рождения города — это еще одна возможность вспомнить всех, кто вложил свой труд и талант в его развитие, кто сохранил и приумножил лучшие традиции, кто смело смотрит в будущее».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

Слова особой признательности губернатор адресовал своим предшественникам — Анатолию Артамонову и Валерию Сударенкову, которые «всегда считали Калугу родным домом, чья поддержка во многом обеспечила городу место в авангарде позитивных изменений». Глава региона наградил калужан, внесших личный вклад в развитие региона областными наградами — медалями «За особые заслуги перед Калужской областью», почетными грамотами и благодарностью губернатора.

В свою очередь Дмитрий Денисов от лица всех жителей Калуги поблагодарил президента РФ Владимира Путина и правительство РФ за поддержку в проведении праздничных торжеств, к которым, в соответствии с президентским указом, готовились с 2012 года. «Мы чувствуем постоянное внимание к нашему городу. Это позволяет строить планы и заниматься поступательным развитием», — сказал он. По словам городского головы, развитие Калуги всегда опиралось на социально-политическую стабильность внутри Калужской области и слаженную работу федеральной и региональной управленческих команд. Назвав сегодняшние достижения города в развитии промышленности и сферы услуг, жилищном и дорожном строительстве, обозначив в них важную роль приоритетных национальных проектов, Дмитрий Денисов выразил уверенность в будущем благополучии областного центра: «Мы верим в наш город, верим в Россию, верим в себя!».

Митрополит Калужский и Боровский Климент Пресс-служба правительства Калужской области

Со сцены концертного зала прозвучало поздравление владыки Климента, свои приветствия калужанам адресовали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

В рамках торжественного мероприятия состоялись выступления творческих коллективов и солистов Калужской областной филармонии, Инновационного культурного центра, муниципального образования «Город Калуга».