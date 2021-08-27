Псков, 27 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом продлил в регионе действие ограничительных мер против распространения коронавируса по 30 сентября 2021 года, одновременно внеся изменения, существенно смягчающие «антиковидный» режим. Причиной стало стабильное снижение заболеваемости COVID-19. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Pskov.ru Михаил Ведерников

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В частности, отменяется требование о предоставлении гражданами при заселении в гостиницы, отели, пансионаты, апартаменты, санатории, документов о вакцинации, перенесенном заболевании, наличии антител, либо отрицательном тесте на COVID-19. От участников разрешенных массовых мероприятий не будут требовать справку о наличии антител к коронавирусу.

Предприятиям общественного питания разрешается проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий при наполняемости зала не более 50%, или же 75%, если зрители — из одной семьи, трудового коллектива, живущие или обучающиеся совместно. Однако танцплощадки запрещены, а между зрителями должна соблюдаться социальная дистанция.

Разрешено проведение в предприятиях общепита банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и других подобных мероприятий. Однако сотрудники таких предприятий и граждане, оказывающие услуги по его проведению (фотографы, ведущие, аниматоры, фото‑ и видеооператоры), должны полностью завершить вакцинацию от COVID-19.

Каждый участник такого мероприятия должен иметь либо документ о вакцинации, либо документ о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее чем за три дня до мероприятия.

Запрещено одновременное проведение в одном месте двух и более мероприятий, нахождение граждан, не являющихся участниками мероприятия. Дискотеки и детские праздники для несовершеннолетних по-прежнему запрещены.

Добавим, что за предыдущие сутки в Псковской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 48 человек, скончались шесть человек.