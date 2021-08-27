Москва, 27 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Группа компаний (ГК) «Калашников» осуществляет разработку перспективного комплекса стрелкового вооружения, способного повысить ситуационную осведомленность бойца, сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на представителя ГК «Калашников».

Kalashnikov.com Продукция концерна «Калашников»

Уточняется, что разработка нового комплекса вооружения ведётся в инициативном порядке в кооперации с другими российскими предприятиями.

Кроме того, представители ГК «Калашников» заявили, что прототип успешно испытан и уже был продемонстрирован главе Минобороны России в рамках форума «Армия-2021».

По их словам, перспективный комплекс стрелкового вооружения предназначен для поражения живой силы противника, защищенной средствами индивидуальной защиты на дальностях до 600 метров.

«Применение комплекса позволит существенно повысить эффективность отдельного военнослужащего и подразделений в целом благодаря увеличению вероятности и скорости поражения целей противника, повышению уровня ситуационной осведомленности военнослужащего, а также управлению данными о расположении противника», — цитирует агентство слова представителя ГК «Калашников».

Предусмотрена возможность интеграции комплекса вооружения с системами защиты, управления и энергообеспечения, входящими в комплект боевой экипировки пехотинца.

«Новый комплекс построен с применением принципа модульности, а его вес будет сопоставим с весом АК-12, стоящим на вооружении», — сообщают разработчики.