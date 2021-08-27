Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской загорелся многоквартирный жилой дом. Потребовалась эвакуация жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 августа.

23.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании в одной из квартир на четвёртом этаже поступило примерно в 17:20 мск. Спустя полчаса с огнём удалось справиться. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

Спасатели эвакуировали 20 человек. Причина пока неизвестна. На месте работали 28 человек и восемь единиц техники.