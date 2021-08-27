Одесса, Украина, 27 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. 13 июля АО «Одесский припортовый завод» объявило о том, что победителем конкурса на нового давальца для завода стала сингапурская компания Dachex Shipping Pte LTD. Как отмечается в пресс-релизе на сайте предприятия, компания предложила лучшие дополнительные условия сотрудничества, а именно: заключение договора финансирования (беспроцентного займа) на сумму до 20 млн долларов США сроком на два года.

Derevyanko.org Одесский припортовый завод

В украинских СМИ Dachex Shipping связывают с бизнесменом Александром Шишкиным, резидентом Российской Федерации и владельцем сингапурской Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd — одного из крупнейших операторов на мировом рынке удобрений.

По словам самого Александра Шишкина, Dachex Shipping ему знакома, однако к управлению компанией, к принятию каких-либо решений он не имеет никакого отношения. «Мы в Dreymoor время от времени фрахтуем у Dachex Shipping суда для транспортировки сырья и продукции. Но еще раз подчеркну — Dachex владеют другие люди, у нас совершенно разный бизнес. Я и Dreymoor не имеем отношения к Dachex и сделке с ОПЗ».

Эксперты полагают, что за Dachex Shipping стоят представители бизнес-кругов США, ранее пролоббировавших прекращение сотрудничества ОПЗ с компанией Ostchem Holding Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. С 2012 по 2014 год группа Ostchem Фирташа была единственным поставщиком газа на ОПЗ. После этого сотрудничества ОПЗ оказался должен компании $251,2 млн. В марте 2017 года Южный городской суд Одесской области разрешил Ostchem принудительно взыскать долг с ОПЗ, но Верховный суд Украины отменил это решение.

Сейчас ОПЗ является одним из объектов, участвующих в государственной программе приватизации. По сведениям экспертов, резиденты США намереваются через Dachex Shipping не только заключить договор с ОПЗ на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции, но и осуществить полноценную покупку предприятия.

Однако совсем иное объяснение сделке находят другие эксперты, по их мнению, за Dachex стоит сам Дмитрий Фирташ: компании якобы обеспечили победу в конкурсе на долгосрочный давальческий контракт с ОПЗ непосредственно в интересах бизнесмена.