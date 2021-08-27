Калуга, 27 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия дворца спорта состоялась сегодня, 27 августа, в Калуге, в рамках мероприятий приуроченных к 650-летию областного центра. С праздником жителей области поздравили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи Елена Шмелева. В мероприятии также участвовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель ФНС России Даниил Егоров, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Вячеслав Фетисов, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, олимпийский чемпион по волейболу Александр Савин, руководители спортивных федераций страны, директора спортивных школ, тренеры, спортсмены, калужане. Всего в спортивном празднике участвовало около 1500 человек.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге открылся дворец спорта «Центральный»

Обращаясь к собравшимся, Игорь Щеголев сказал: «Я знаю, как вы все ждали этого события, с каким нетерпением смотрели на эту стройку в центре города, как за нее переживали руководители области, как они неоднократно обращались, рассказывали о ходе строительства главе государства. И ждали не зря. Получилась жемчужина!». Полномочный представитель президента России отметил, что дворец — это замечательный подарок к юбилею города. «Мы ждем новых побед. Появление такие дворцов и площадок поменьше, которые строятся сейчас по всей стране, приведет к тому, что мы станем более здоровой, более оптимистичной, более дружной нацией. Я всем желаю здоровья, оптимизма, новых побед, новых успехов. С праздником!», — резюмировал он.

Губернатор области Владислав Шапша поблагодарил руководство страны за поддержку, оказанную при строительстве дворца. «Я хочу назвать имена людей, без которых этот дворец никогда бы не появился. Это наш президент Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий Николаевич Козак, Антон Генрихович Силуанов, Виталий Леонтьевич Мутко, и конечно, Анатолий Дмитриевич Артамонов. Я поздравляю всех нас с этим замечательным событием», — отметил он.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, открытие спортивного объекта — прекрасное начало учебного года и замечательный праздник. «Олимпийская тема в жизни каждого нашего соотечественника крайне важна. Невозможно представить потенциал тренерских школ, волю к победе каждого юного спортсмена без массового спорта, без новых спортивных объектов. Детский и молодежный спорт, находясь в надежных руках самых известных тренеров, дадут нам новые поколения успешных спортсменов, — сказала она.

Свое приветствие в адрес калужан направил председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Артамонов. В нем в частности говорится, «поздравляю вас, всех жителей Калужской области и, в первую очередь, спортсменов, всех, кто любит активный образ жизни, с открытием дворца спорта — уникального и грандиозного спортивного объекта. Новый спортивный комплекс будет способствовать воспитанию новых выдающихся спортсменов, развитию талантов, новым спортивным победам и достижениям. Дворец спорта — это замечательный подарок городу в честь юбилея. Уверен, что теперь спортсмены нашей области добьются еще больших успехов и в спорте, и в жизни».

После завершения церемонии открытия Игорь Щеголев и Елена Шмелева в сопровождении Владислава Шапши и Дмитрия Денисова осмотрели дворец спорта, встретились на одной из его площадок с юными шахматистами. В этот день здесь проходил первый шахматный турнир, в котором участвовало 29 юных спортсменов. Игорь Щеголев и Владислав Шапша передали участникам подарочные шахматы, которые по завершении соревнования получил победитель — воспитанник ДСЮШ №5 Калуги Максим Тришин. Отмечалось, что министерство спорта региона и Калужская областная федерация шахмат выиграли заявку на проведение чемпионата ЦФО среди мужчин по классическим шахматам, рапиду, блицу. Соревнования пройдут в марте 2022 года. Двенадцать дней Калуга будет столицей шахмат ЦФО.

В ходе мероприятия также состоялся пресс-подход для журналистов федеральных и региональных средств массовой информации. Отвечая на вопросы, Владислав Шапша выразил надежду, что в регионе обязательно появятся новые олимпийские чемпионы. «Вы видите, какие возможности в Калуге сегодня. Крупнейший объект, сравнимого с ним по инфраструктуре в области нет. И, самое главное, чтобы здесь занимались не только те, кто своей профессией выбрал спорт, но и те люди, которые считают здоровый образ жизни правильным. Я уверен, что калужане по достоинству оценят этот спортивный объект. Это будет излюбленное место для всех нас. С удовольствие буду его сам посещать», — отметил он.

Игорь Щеголев напомнил, что в регионе есть олимпийские призеры в водных видах спорта. Говоря о будущем спорта в области, он сказал: «Можно надеяться, что дворец спорта — это вершина спортивного айсберга. За ним последуют районные спортивные площадки, городские, дворовые, чтобы как можно больше ребят и взрослых могли заниматься спортом. Это очень важно и для самочувствия школьников, и тех, кто работает, и тех, кто уже вышел на пенсию. Все это является большой составной частью нашего национального проекта «Демография». И Калужская область уже — среди регионов, куда стремятся жители других мест нашей страны. Здесь очень хороший приток населения. Конечно же, мы рассчитываем, что появление таких замечательных спортивных объектов будет способствовать еще большему укреплению спортивной репутации Калуги и Калужской области».

Дворец спорта построен в центре города на земельном участке площадью 2,5 га. Общая площадь сооружения составила 68 500 квадратных метров. В начале строительства объекта, который включает два подземных этажа, был разработан котлован глубиной девять метров с системой водопонижения, состоящий из 12 скважин. При разработке котлована со строительной площадки было вывезено на рекультивацию 135 000 кубических метров грунта. Дворец спорта состоит из трех зданий, самое высокое из которых составляет 60 метров. При строительстве было использовано 32 000 кубометров бетона и 6,5 тысяч тонн арматуры, 15 000 кубометров кирпича, устроено 18 000 квадратных метров гипсокартонных перегородок. Керамогранитная плитка была уложена на пол на площади 23 000 квадратных метров. На стены плитка была уложена на площади 22 000 квадратных метров. Выкрашено 84 000 квадратных метров стен. Декоративная штукатурка нанесена на площади 22 000 квадратных метров.

Площадь витражного остекления комплекса составляет 10 500 квадратных метров. Самый большой витраж — 2000 квадратных метров — располагается на корпусе временного размещения спортсменов. Длина силовых проводов составляет порядка 250 км, а слаботочных порядка 320 км. Объем воды в обоих бассейнах — 5 400 кубометров (50-метровый — 2750, прыжковый — 2700 кубометров). Детский бассейн объемом 150 кубометров.