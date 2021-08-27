Шампейн, США, 27 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Студия Volition ответила недовольным фанатам серии игр Saints Row, которым не понравилось решение компании перезапустить франшизу. Об этом 27 августа сообщает журнал PC Gamer.

Игра

В комментариях к публикации twitter-аккаунта Saints Row разработчики ответили одному из недовольных поклонников, разместив в посте анимированное изображение с надписью «ненавистники всегда ненавидят». Впоследствии разработчики написали, что они не собираются «отказываться от этой игры» и добавили, что они как никто другой понимают реакцию геймеров на нечто новое.

https://twitter.com/SaintsRow/status/1431034244499968000

Напомним, ранее Volition официально представила новую игру франшизы Saints Row. Компания отметила, что после релиза она на какое-то время станет эксклюзивом магазина Epic Games Store.