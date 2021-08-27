Курган, 27 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 августа подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 августа выявлено 29 406 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 27 августа вылечились 25 743 человека, скончались 593 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).