Вашингтон, 27 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) может начать отказываться от стимулирующей денежно-кредитной политики на фоне роста занятости, заявил 27 августа председатель ФРС Джером Пауэлл. Это свидетельствует о том, что ФРС больше не видит необходимости в чрезвычайных мерах, ранее предпринятых в качестве ответа на экономический спад, возникший из-за пандемии COVID-19.

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Решение шаг ФРС может привести к росту стоимости займов по ипотечным кредитам, кредитным картам и бизнес-кредитам.

Напомним, что ФРС ежемесячно покупает ипотечные и казначейские облигации на сумму $120 млрд, пытаясь сдержать ставки по долгосрочным кредитам, чтобы стимулировать заимствования и расходы.

Комментарии Пауэлла указывают на то, что ФРС, скорее всего, объявит о сокращении — или «сворачивании» — этих покупок где-то в последние три месяца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно, что пик темпов роста американской экономики уже пройден. Об этом 26 августа заявила экономист Ольга Беленькая, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».