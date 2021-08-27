Москва, 27 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В РФ нет оснований для запрета на продажу в торговых сетях мелкого картофеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что Картофельный союз предложил торговым сетям РФ пополнить ассортимент упакованным мелким картофелем «экономкласса».

jamonation Картофель

"Уже несколько лет из-за резких колебаний погоды аграрии получают урожай с большой долей мелкого картофеля. Производители отмечают, что в Европе мелкий картофель в торговых сетях берут не хуже крупного. Достаточно успешно мелкий картофель подаётся в ресторанах Франции и Швеции. Необходимо дать возможность потребителям самим определиться с размером картофеля и возможностями семейного кармана», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ производители снова призвали включить мелкий картофель в ассортимент торговых сетей.