Архангельск, 27 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельска проводит проверку по факту нефтеразлива в Северной Двине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Видео с радужной пленкой на поверхности Северной Двины выложили в сеть местные жители. По словам очевидцев, у причала в тот момент наблюдался неприятный удушающий запах.

«Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту разлива нефтепродуктов на берегу Северной Двины в районе улицы Маяковского, 2. На место выехал Архангельский межрайонный природоохранный прокурор. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте ведутся работы по очистке воды от нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в морском порту города Выборг в Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Загрязнение было вызвано утечкой нефтепродуктов с одного из буксиров.