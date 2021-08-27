Вашингтон, 27 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В США в июле упал уровень потребительских расходов на фоне роста новых случаев заражений COVID-19, сообщает 27 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Однако уровень замедление расходов, вероятно, не будет менее резким, чем ожидалось, поскольку отчет Министерства торговли 27 августа показал, что американцы увеличивают свои сбережения.

Издание отмечает, что инфляция, похоже, тоже достигла своего пика. Это может сохранить покупательную способность домохозяйств.

Сэл Гуатиери, старший экономист BMO Capital Markets в Торонто, отметил, что пока можно не волноваться о рисках снижения расходов, так как видны благоприятные тенденции в области заработной платы и сбережений.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 0,3%. Данные за июнь были пересмотрены и показали рост расходов на 1,1%, а не на 1,0%, как сообщалось ранее. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов.