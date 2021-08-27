Майкоп, , 17:57 — REGNUM Республика Адыгея присоединилась к VII Международному военно-техническому форуму «Армия — 2021» в режиме телемоста 27 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики.

Адыгея присоединилась к форуму «Армия — 2021» Фото Алексея Гусева

VII Международный военно-технический форум «Армия — 2021» стартовал в России 23 августа. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия отметил, что на форуме представлен современный уровень Вооруженных Сил страны, который будет определять тенденции развития армии и флота России на предстоящие годы.

«Проведение форума также послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечёт в Вооружённые Силы нашей страны, в оборонные, инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодёжь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству», — сказал Владимир Путин.

27 августа на Центральном мемориале в Майкопе в режиме телемоста состоялось подключение Адыгеи к форуму.

Перед началом мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Сергей Дегтярев возложили цветы к «Вечному огню» и почтили память воинов, сражавшихся за Отечество. В церемонии участвовали также председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, члены КМ РА, руководство городской администрации, Союза ветеранов, военнослужащие и юнармейцы.

Глава Адыгеи поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул, что форум «Армия — 2021» стал уникальной площадкой для демонстрации новейших разработок российской оборонной промышленности. Собравшихся на церемонии открытия также приветствовал начальник ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Сергей Дегтярев.

«Наша страна не раз доказывала свою способность успешно справляться с внешними вызовами, демонстрировала высокую обороноспособность и военную мощь. Российские военнослужащие по праву считаются надёжной опорой государства и общества. В их рядах — и воины из Республики Адыгея», — сказал Мурат Кумпилов.

По словам Мурата Кумпилова, в Адыгее растёт число молодых людей, примыкающих к добровольческому движению, вступающих в патриотические клубы, поисковые отряды и в ряды юнармейцев.

В ближайшее время в Майкопе в микрорайоне «Восход» появится военно-патриотический парк «Патриот», где будут представлены тематические музеи, выставки, экспозиции военной техники и вооружения.

Затем участники церемонии ознакомились с представленными образцами военной техники и вооружения, в том числе — смогли наблюдать в небе военно-воздушную технику, стоящую сегодня на вооружении ВВС России.

Вместе с Адыгеей к сегодняшним мероприятиям форума «Армия — 2021» присоединились 15 субъектов ЮФО и СКФО, а также Абхазия, Армения и Южная Осетия.