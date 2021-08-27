Вена, 27 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. 27 августа пресс-служба «Ред Булл» сообщила, что команде удалось продлить контракт с 31-летним мексиканским автогонщиком Серхио Пересом до конца сезона-2022. Напарником Переса остается Макс Ферстаппен.

Morio Серхио Перес

«Я действительно счастлив, что вместе с такой замечательной командой вступаю в новую Эру «Формулы-1». Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля с новым регламентом, поэтому моя единственная цель — дойти до вершины с «Ред Булл», — цитирует Переса издание «Спорт-Экспресс».

Серхио Перес выступает в «Формуле-1» с 2011-го года. К команде «Ред Булл» мексиканский автогонщик присоединился в 2021-м году.