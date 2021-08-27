Мурманская область, 27 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Мурманские власти компенсируют стоимость санаторных путевок медикам, которые переболели COVID-19, заразившись им на работе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, на эти цели из регионального бюджета выделили более 40 млн рублей.

Антон Подгайко ИА REGNUM Железноводск. Санаторий «СПА-Плаза»

«Второй год наши медицинские работники работают в тяжелейших условиях, когда маски и защитные костюмы после 12-часовой смены оставляют на коже следы, потертости и даже раны, когда нет возможности сделать даже короткий перерыв, потому что заболевших нужно срочно доставить в стационар. И это не говоря о постоянном риске заражения. Я как главный врач поддерживаю коллег и рад, что глава региона предусматривает ресурсы на то, чтобы поддержка была не только моральной», — прокомментировал главный врач Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.

41 работник из 14 учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области, уже воспользовались мерой поддержки. Это 14 врачей, 22 сотрудника из числа среднего медицинского персонала и 4 из младшего, а также один водитель автомобиля скорой медицинской помощи.

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По данным министерства здравоохранения, медицинские работники выбирают для отдыха и реабилитации санатории Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, Крыма, Карелии, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Костромской областей.

Медики получают компенсацию санаторно-курортного лечения в России суммой до 50 тысяч рублей. Правом на нее можно воспользоваться однократно — в 2021 или в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся около 13 тысяч человек.