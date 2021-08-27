Мурманским медикам компенсируют затраты на ковид-реабилитацию
Мурманская область, 27 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Мурманские власти компенсируют стоимость санаторных путевок медикам, которые переболели COVID-19, заразившись им на работе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, на эти цели из регионального бюджета выделили более 40 млн рублей.
41 работник из 14 учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области, уже воспользовались мерой поддержки. Это 14 врачей, 22 сотрудника из числа среднего медицинского персонала и 4 из младшего, а также один водитель автомобиля скорой медицинской помощи.
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По данным министерства здравоохранения, медицинские работники выбирают для отдыха и реабилитации санатории Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, Крыма, Карелии, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Костромской областей.
Медики получают компенсацию санаторно-курортного лечения в России суммой до 50 тысяч рублей. Правом на нее можно воспользоваться однократно — в 2021 или в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся около 13 тысяч человек.