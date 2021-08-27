Москва, 27 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В России понижаются инфляционные ожидания граждан, что связано с восстановлением экономики и повышением стабильности условий жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявила профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

geralt Рост инфляции

«В РФ понижаются инфляционные ожидания населения. Это связано с очевидным восстановлением экономики, повышением стабильности условий жизни и сохранением денежно-кредитной политики ЦБ. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7−6,2% в 2021 году. В 2022 году снизится до 4,0−4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — сказала Пронина.

По ее словам, для достижения этих показателей важно, чтобы расходы федерального бюджета формировались исходя из необходимости приоритетного финансирования мер социальной поддержки граждан, дальнейшего осуществления мероприятий, направленных на рост и долгосрочные структурные изменения российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что угроза расширения антироссийских санкций может серьезно повлиять на процесс восстановления экономики РФ.