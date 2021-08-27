Редвуд-Сити, США, 27 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Electronic Arts (EA) выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса хоккейного симулятора NHL 22. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале EA SPORTS NHL.

Live-hockey.ru NHL

Разработчики показали улучшения графики и физики игры, которая создаётся на «движке» Frostbite. Лучше выглядеть стали лёд катка и зрители на трибунах, кроме того, стоит отметить высокий уровень детализации лиц хоккеистов.

Напомним, NHL 22 выйдет в продажу 15 октября 2021 года. Симулятор станет первой игрой серии, которая выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.