Москва, 27 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Британские спецслужбы давно и очень близко сотрудничают с целым рядом российских СМИ, официально объявленных в России иностранными агентами, заявила 27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Будь бдителен! Агент не дремлет

По её словам, эти СМИ часто именуют себя «независимыми».

"Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми», — написала Захарова.

При этом она напомнила о документах, слитых в начале 2021 года в интернет-сети хакерской группой Anonymous. Документы впрямую свидетельствуют о прямых и однозначных совместных действиях официального Лондона и нескольких «неподкупных и беспристрастных» российских информ-порталов.

Таким образом Захарова отреагировала на открытые обращения к президенту России Владимиру Путину с требованием отмены законов об иностранных агентах и «прекращения давления» на СМИ.

Напомним, основанием для признания средства массовой информации иностранным агентом является его финансирование из-за границы при одновременном участии в политической жизни страны.