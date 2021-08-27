Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в Социальный кодекс региона, согласно которым с 1 января 2022 года вводятся выплаты для петербургских долгожителей к юбилейным датам со дня рождения.

Маризе-Краснокутская М. 1956 г «Старикам у нас почет!»

Как сообщили 27 августа в Смольном, отметившие 90-летие будут получать 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч рублей, отметившим 100-летие и далее ежегодно заплатят по 25 тысяч рублей.

В 2021 году численность петербуржцев, достигших 90-летнего возраста, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на 9%, с 27,2 тысяч человек до 29,6 тысяч. Количество тех, кому исполнилось 100 и более лет, за аналогичный период выросло на 20%, с 292 человек до 350 человек. Старейшим жителям Петербурга сегодня 107 лет.

«Наши долгожители принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья, восстанавливало страну из послевоенной разрухи. Они заслужили почет и уважение и, конечно, поддержку государства и города», — объяснил мотивы ввода новой выплаты губернатор Александр Беглов.