Тюмень, 27 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Тюмени отца и бабушку убитой девятилетней школьницы собираются лишить родительских прав. Об этом сообщает портал 72.ru.

Jo Naylor Убийство

Настю, её брата-близнеца и ещё одну несовершеннолетнюю дочь воспитывали до трагедии отец и бабушка. Старшая дочь, будучи совершеннолетней, проживает отдельно.

Отец погибшего ребёнка недавно освободился из мест заключения, подрабатывает, по его словам, временами грузчиком. Его и бабушку соседи неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. Местонахождение матери убитой тюменской школьницы неизвестно.

«Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей Насти М. родительских прав. Заключение будет подготовлено с учетом мнения детей. Заседание назначено на 14 сентября», — сообщили изданию в департаменте социального развития Тюменской области.

Напомним, Ленинский районный суд Тюмени 27 августа определил меру пресечения подозреваемому в убийстве тюменской девятилетней школьницы Насти М. Он отправляется в следственный изолятор до 25 октября