Токио, 27 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Nintendo выложила в сеть новый трейлер игры Metroid Dread. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале компании.

Nintendo Metroid Dread

В очередном видео разработчики показали новые локации и возможности игры. В трейлере, в частности, появляется легендарный «босс» серии Чозо — представитель вымершей расы птицеподобных существ.

Напомним, релиз игры состоится 8 октября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Ожидается, что Metroid Dread станет сюжетным продолжением Metroid Fusion, которая вышла в 2002 году на консоли Game Boy Advance.