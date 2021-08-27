Криштиану Роналду близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед»
Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. 27 августа руководство «Манчестер Юнайтед» контактировало с агентом 36-летнего нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендешем. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что обеим сторонам осталось уладить некоторые детали.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что Роналду покинет итальянскую команду в текущее трансферное окно.
Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 годы. 1 июля 2009 года обладатель «Золотого мяча» перешел в мадридский «Реал» за 94 миллиона евро.
В составе «манкунианцев» Роналду принял участие в 196-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил 84 гола и отдал 45 результативных передач. Также футболист отметился 26-ю желтыми и 4-мя красными карточками.