Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. 27 августа руководство «Манчестер Юнайтед» контактировало с агентом 36-летнего нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендешем. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что обеим сторонам осталось уладить некоторые детали.

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию о том, что Роналду покинет итальянскую команду в текущее трансферное окно.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 годы. 1 июля 2009 года обладатель «Золотого мяча» перешел в мадридский «Реал» за 94 миллиона евро.

В составе «манкунианцев» Роналду принял участие в 196-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил 84 гола и отдал 45 результативных передач. Также футболист отметился 26-ю желтыми и 4-мя красными карточками.