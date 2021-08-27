Кострома, 27 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. К системе реабилитации переболевших COVID-19 в Костромской области подключат ещё один санаторий. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации региона «Кабинет №24».

Официальная страница санатория «Юбилейный» ВКонтакте Санаторий

Начать восстановление пациентов планируют на базе профилактория «Юбилейный» в Нерехте. Санаторий обладает необходимым оборудованием — лечебной барокамерой, галокамерой, ингаляторием и так далее. Возможности учреждения позволяют взять на восстановление порядка 2 тысяч человек в год.

Глава региона Сергей Ситников поручил департаменту здравоохранения проработать вопросы запуска лечебных программ в санатории до конца 2021 года. Предполагается, что первые пациенты появятся в нём в январе 2022 года. Реабилитировать в учреждении будут людей со всей области.

Как ранее писало ИА REGNUM, система восстановления пациентов заработала в Костромской области 11 ноября 2020 года. Сейчас реабилитационная система включает в себя восстановительный стационар на базе санатория «Колос», амбулаторный и дневной стационары на базе частного медицинского центра «Мирт». Для людей услуга бесплатна, все процедуры оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования. С начала 2021 года на базе учреждений своё здоровье поправили около 800 человек.