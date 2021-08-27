Москва, 27 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В архивах имеется достаточно документов, которые помогут доказать факт повсеместного геноцида местного населения нацистами на всей оккупированной территории СССР. Об этом 27 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Олег Матвейчев.

Центральный госархив Минюста РД Дети войны

Комментируя решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, собеседник ИА REGNUM указал, что другие регионы также могут последовать такому примеру. Тем более что доказательная база для этого имеется.

«Документов, которые свидетельствует об этом огромное количество, в том числе и с немецкой страны. Это, в том числе, памятки, которые были у каждого солдата, где говорилось: убивайтесь, не стесняйтесь и пресловутый план «Ост», который предполагал геноцид народов Советского Союза», — сказал Матвейчев.