Грозный, 27 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского Футбольного Союза (КДК РФС) не будет изучать эпизод с первым голом «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала». Гол был забит с нарушением негласного правила «fair play».

Tularegion.ru Арсенал

26 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в рамках матча шестого тура Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. Первый мяч на 31-й минуте встречи забил 23-летний форвард сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате после навеса Бернарда Бериши. Отмечается, что гол был забил с нарушением негласного правила «fair play», так как косоварский фланговый полузащитник Бернард Бериша подхватил мяч после того, как защитник тульской команды выбил мяч за пределы поля, чтобы медицинский персонал смог оказать помощь Георги Костадинову.

После матча главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал случившееся безобразием.

На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Наиль Сейфетдинов.