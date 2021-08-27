Москва, 27 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Угроза расширения антироссийских санкций может серьезно повлиять на процесс восстановления экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявила профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

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«Всего на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на помощь гражданам и промышленности власти уже направили 4,6 трлн рублей. Об этом ранее заявлял президент России. Всего же в течение следующих трёх лет на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики будет выделено порядка 39 трлн рублей, — сказала Пронина. — Негативно на процесс восстановления экономики может повлиять ряд факторов, среди которых угроза расширения антироссийских санкций, продолжение пандемии коронавируса и неопределенность на нефтяном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пронина рассказала, каким может быть рост экономики РФ по итогам 2021 года.