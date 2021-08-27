Москва, 27 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В настоящее время есть все основания полагать, что экономика РФ будет расти с опережением плановых показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявила профессор института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. Так она прокомментировала высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что рост экономики РФ достиг допандемийного уровня.

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«Рост экономики РФ действительно достиг допандемийного уровня, и есть все основания полагать, что по итогам 2021 года экономика вырастет с опережением плановых показателей — темпы экономического роста могут быть выше 4% годовых. Такое обновление оценок связано с началом массовой вакцинации населения, мерами господдержки населения и бизнеса и ростом нефтяных цен», — сказала Пронина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации в экономике РФ высказался экономист Андрей Колганов.