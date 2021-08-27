Москва, , 17:23 — REGNUM Геноцид местного населения на оккупированной территории СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны следует признать на уровне всей России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Олег Матвейчев.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Комментируя решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, собеседник ИА REGNUM призвал сделать то же самое и в других регионах, а также на федеральном уровне.

«Насколько известно, убито и замучены, а не умерли своей смертью на оккупированных территориях от 11 до 13 млн человек. Соответственно имеет смысл это все реализовать. Надо и на федеральном уровне это сделать», — сказал Матвейчев.

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