Москва, 27 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Геноцид местного населения на оккупированной территории СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны следует признать на уровне всей России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Олег Матвейчев.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Комментируя решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, собеседник ИА REGNUM призвал сделать то же самое и в других регионах, а также на федеральном уровне.

«Насколько известно, убиты и замучены, а не умерли своей смертью на оккупированных территориях от 11 до 13 млн человек. Соответственно, имеет смысл это все реализовать. Надо и на федеральном уровне это сделать», — сказал Матвейчев.