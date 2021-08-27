Москва, 27 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В России рост себестоимости строительства и элитарный характер ипотечного кредитования формируют условия для продолжения роста цен на квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Спрос на квартиры сохраняется на высоком уровне, а количество выданных ипотечных кредитов в этом году может стать рекордным, то рост процентных ставок и стоимости жилья почти неизбежен, — сказал он. — Хотя рост средней ипотечной ставки до 9% все равно оставит условия кредитования в 2021 году более выгодными, чем в 2019 году. Рост себестоимости строительства и элитарный характер ипотечного кредитования формируют условия для продолжения роста цен на квартиры».

При этом, как уточнил Ордов, не исключено, что на склонность к покупке квартир с использованием ипотечного кредитования, вполне вероятно, большее влияние оказывают не ставки, а динамика цены квадратного метра.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что у российских банков накопилось значительное количество взысканных в качестве залога квартир.