Ярославль, 27 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. 34-летний житель Ярославля признан виновным в краже компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

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Как установило следствие и суд, подсудимый проник в гараж своего знакомого, расположенный в Заволжском районе Ярославля, в котором тот занимался майнингом криптовалюты. В суде обвиняемый рассказал, что сам хотел наладить этот же процесс.

«В суде установлено, что в феврале 2021 года осужденный, проникнув в гараж своего знакомого, похитил компьютерное оборудование стоимостью более 1,6 млн. рублей, предназначенное для производства криптовалюты. В судебном заседании осужденный вину признал полностью и раскаялся в содеянном, в ходе предварительного расследования добровольно выдал похищенное имущество потерпевшему, пояснив что не сумел им воспользоваться ввиду отсутствия соответствующих знаний», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге Заволжский районный суд признал мужчину виновным в краже и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.