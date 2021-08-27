Москва, 27 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. У российских банков накопилось значительное количество взысканных в качестве залога квартир, что может существенно отразиться цене квадратного метра в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«В сложившихся условиях многое будет зависеть от политики ЦБ РФ по отношению к «поднадзорным», — сказал он. — Однако ипотечное кредитование является самым надежным банковским продуктом с самой низкой просрочкой платежа из всех видов потребительского кредитования. Но проблема в другом. По косвенным признакам, у банков накопилось значительное количество взысканных в качестве залога квартир. Этот квартирный «навес» способен существенно повлиять на цену квадратного метра в отдельных городах и регионах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ЦБ РФ потерял контроль над инфляцией.