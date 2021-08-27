Неклиновский район, Ростовская область, 27 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. О засилье комаров в Ростовской области сообщают очевидцы. Полчища насекомых заметили жители Неклиновского района.

francok35 Комар

На видео, опубликованном в социальных сетях и телеграм-каналах, запечатлено огромное количество комаров-звонцов. Авторами кадров стали жители хутора Красный Десант.

Однако бояться этих насекомых не стоит, так как они питаются нектаром. По словам доцента кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Южного федерального университета Алексея Тихонова, вспышки численности комаров связаны с погодными особенностями и температурными режимами.