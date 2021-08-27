Центральный банк РФ потерял контроль над инфляцией – экономист
Москва, 27 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Банк России будет вынужден продолжить повышать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Инфляция не сдается даже в благополучное время сбора ожидания. Инфляционные ожидания населения выше 12% и устойчиво находятся в зоне двухзначных значений. Все это приводит к мысли о том, что ЦБ РФ потерял контроль над инфляцией либо нас ожидает продолжение ужесточения монетарной политики, причем во всем мире. В любом случае Банк России будет вынужден продолжить цикл повышения ключевой ставки, и ему придется сделать это быстрее, если мировые ЦБ начнут сворачивать меры поддержки своих экономик», — сказал Ордов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в сентябре 2021 года в России ожидается увеличение годовых показателей инфляции.