Нью-Йорк, США, 27 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games добавила на карту игры GTA Online новые интересные места. Об этом она сообщает 27 августа на своём сайте.

GTA V

Игроки получили возможность исследовать обломки лодок, выброшенных на побережье Лос-Сантоса (вымышленный город в мире GTA Online) и ежедневно находить в этих локациях коллекционные предметы. Геймеры могут найти в обломках семь обрывков одежды, которые «собираются» в костюм «из прошлой эпохи».

https://twitter.com/nebulaz_yt/status/1430847166243876864

Напомним, ранее Rockstar Games добавила в GTA Online режим «Kart Krash: беспредел». Игроки получили возможность поучаствовать в гонках на картингах, оборудованных огнестрельным оружием.