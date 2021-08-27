Турин, Италия, 27 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 27 августа новый главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что 36-летний фланговый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб: «Я не разочарован в Роналду. Он хочет покинуть нашу команду и уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трех лет, проведенный здесь. Это всего лишь часть жизни», — цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с Рахимом Стерлингом, чтобы направиться вырученные средства на подписание Роналду. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В первом туре итальянской Серии А Роналду провел на поле лишь 30 минут, выйдя на замену в матче с «Удинезе».

В прошедшем сезоне нападающий сборной Португалии принял участие в 33-х играх внутреннего чемпионата, в которых забил 29 мячей и отдал 2 результативные передачи.