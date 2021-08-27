Ярославль, 27 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. 8 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Ярославской области в 2021 году. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru ФАП

«В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения планируем построить 8 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию в Даниловском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Угличском и Ростовском районах. Так, в ближайшее время начнем работы по установке модульного ФАПа в деревне Михайловское Ростовского района», — написал Дмитрий Миронов.

Как сообщили в областном правительстве, жителей Михайловского, а также пациентов из ближайших населенных пунктов сейчас обслуживают специалисты мобильного ФАПа и врачи в Ростове. Всего в регионе работает 14 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

«Вопрос стоял остро, поэтому была подана заявка на возведение в Михайловском нового ФАПа в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов. — Решение о строительстве в деревне модульного здания уже принято. Стоимость проекта — более 5 млн рублей. Сейчас Ростовская ЦРБ разместила на электронной площадке документацию на приобретение и монтаж конструкции».

В областном правительстве уточнили: новый ФАП будет оснащён электрокардиографом, кольпоскопом, дефибриллятором, рециркулятором, спирографом, холодильником, стерилизатором, ингалятором и гинекологическим креслом. Фельдшер уже готов работать здесь, кадровый вопрос не стоит.

Губернатор Дмитрий Миронов отметил важность ФАПов для сельских территорий. Благодаря им медицинская помощь становится доступной для жителей деревень и сёл региона.

«Фельдшер ФАПа может провести осмотр, измерить давление, уровень сахара в крови, провести вакцинацию и оказать медпомощь, а в случае необходимости — доставить больного в лечебное учреждение. Помогать в доставке будут и автомобили, которые тоже поступают в регион в рамках программы. Всего в этом году будут заключены контракты на поставку 129 автомобилей для 18 медучреждений», — сказал Дмитрий Миронов.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения и фармации, развитие базы здравоохранения в Ростовском районе будет продолжено. В рамках программы модернизации первичного звена для Ростовской ЦРБ в 2021 году будет приобретено 34 единицы медтехники на сумму около 26 млн рублей. В частности, будет закуплено 2 цифровых рентгеновских аппарата для флюорографии легких и аппарат УЗИ.