Губернатор Ярославской области рассказал о строительстве ФАПов
Ярославль, 27 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. 8 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Ярославской области в 2021 году. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщили в областном правительстве, жителей Михайловского, а также пациентов из ближайших населенных пунктов сейчас обслуживают специалисты мобильного ФАПа и врачи в Ростове. Всего в регионе работает 14 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.
В областном правительстве уточнили: новый ФАП будет оснащён электрокардиографом, кольпоскопом, дефибриллятором, рециркулятором, спирографом, холодильником, стерилизатором, ингалятором и гинекологическим креслом. Фельдшер уже готов работать здесь, кадровый вопрос не стоит.
Губернатор Дмитрий Миронов отметил важность ФАПов для сельских территорий. Благодаря им медицинская помощь становится доступной для жителей деревень и сёл региона.
Как сообщили в областном департаменте здравоохранения и фармации, развитие базы здравоохранения в Ростовском районе будет продолжено. В рамках программы модернизации первичного звена для Ростовской ЦРБ в 2021 году будет приобретено 34 единицы медтехники на сумму около 26 млн рублей. В частности, будет закуплено 2 цифровых рентгеновских аппарата для флюорографии легких и аппарат УЗИ.