Минск, , 17:06 — REGNUM Белоруссия снова переживает непростые времена, однако и в других странах нелегко, но жизнь наладится. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район Гомельской области. Там он принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Рассказывая об угрозах и перспективах, бессменно правящий с 1994 года руководитель постсоветской республики сообщил: «Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают, полмиллиарда голодают: не хватает. А продовольствие — это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты».

Лукашенко рассказал также, как после ликвидации СССР в 90-е годы «мы тоже жили впроголодь». Однако суровые годы уходят, а впереди — рост зарплат и благополучия на Полесье, которое он охарактеризовал как «соль белорусской нации».

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Напомним, в 90-е годы Александр Лукашенко работал директором совхоза и был депутатом Верховного совета БССР. В парламенте он возглавлял антикоррупционную комиссию. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, с тех пор высший государственный пост занимает один и тот же человек.