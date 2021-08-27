27 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Кому выгодны взрывы у аэропорта Кабула и каковы перспективы этого события?

Сергей Кузьмичёв, , 17:56 — REGNUM Серия терактов, произошедших 26 августа возле периметра аэропорта Кабула, резко поколебала трясинообразное течение эвакуации войск и пособников США и их сателлитов. Казалось бы, всё более-менее ясно: прямая 20-летняя оккупация Афганистана кончилась, уползает её хвост, а дальше надо будет смотреть, в какую сторону талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потащат страну — в исламистскую внешнюю экспансию или в постепенное внутреннее обустройство весьма своеобразной консервативной конструкции.

Комикс «Капитан Британия» Иван Шилов © ИА REGNUM

Разногласия в текущей ситуации были тоже понятны: Вашингтон хотел, чтобы его не ограничивали жестко в сроках вывоза местных коллаборантов, а на севере Афганистана вроде бы начал оформляться антиталибский аналог «Северного альянса».

Но политические представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изо всех сил демонстрировали «ровное» поведение и намерения адекватного сосуществования с соседними государствами. Да и на севере Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избегали резких движений, предпочитая уговоры и негласные сделки.

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Ни одной из сторон не нужны были эксцессы, так это выглядело на первый взгляд.

Однако повторный взгляд на ситуацию давал более сложную картину.

«Внезапно» выяснилось, что возглавляемый США синдикат союзников не столь монолитен. Ранее именуемый не иначе как «пудель американцев» бывший премьер-министр Британии Тони Блэр вдруг всплыл 22 августа из тени забвения с заявлением о том, что решение о выходе войск из Афганистана является результатом «подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны». По его мнению, Россия, Китай и Иран смогут воспользоваться такой ситуацией. И заявление это он сделал не в каком-нибудь личном аккаунте в соцсетях, а в самых авторитетных британских СМИ.

Параллельно с этим британские дипломаты заметно активизировались в бывших советских республиках Средней Азии. В частности, 23 августа состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Таджикистана Фархода Салима с госминистром по странам Южной Азии и Содружества Британии лордом Ахмадом Уимблдонским, а 25 августа представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Британии в Ташкенте Тимом Торлотом.

В обоих случаях обсуждались приоритеты взаимодействия Лондона, Ташкента и Душанбе на афганском направлении.

Напомню, Таджикистан и Узбекистан граничат с Афганистаном именно с северной стороны.

Далее последовало еще более интересное британское заявление.

В первой половине дня 26 августа министр обороны Соединенного Королевства Джеймс Хеппи заявил журналистам, что в ближайшие несколько часов в аэропорту Кабула могут произойти террористические акты.

«За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака», — заявил он телеканалу Sky News.

Афганские боевики Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Заметьте, британский министр обороны заявил об этом предельно публично, хотя любому мало-мальски понимающему в вопросах безопасности человеку абсолютно ясно, что период междувластия является наиболее комфортным для совершения любых преступлений — как террористических, так и просто уголовных.

Казалось бы, зачем болтать об очевидном? Тем более что министр обороны вовсе не обязан ежедневно извергать из себя хоть что-нибудь на актуальные темы дня.

Неудивительно, что на эти заявления британского министра никто не обратил большого внимания.

Однако через несколько часов в аэропорту Кабула, а точнее, у одного из входов и возле гостиницы Baron, где кучковались стремящиеся улететь из Афганистана граждане США, действительно рвануло. Убитые исчислялись десятками, раненые — сотнями. На данный момент известно, что погибло 13 военных США, а уж местных афганцев и вовсе никто толком не посчитал.

Афганистан. Взрывы U.S. Marine Corps

До конца дня сыпались сообщения о новых взрывах, пока не выяснилось, что это американские военные подрывают боеприпасы, которые не намерены увозить с собой.

Но в эти детали мы вдаваться не будем.

Вместо этого отметим вот что: сразу же после публикации в СМИ более-менее внятной информации о взрывах и гибели большого количества людей британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве чрезвычайного комитета правительства, а затем назвал всё произошедшее «варварскими террористическими атаками».

Позднее по этому поводу выступил президент США Джозеф Байден, обошедшийся без резких политических заявлений, вяло пообещав «всех найти и всех наказать». Чуть позже Байден и вовсе «перевел стрелки» на своего предшественника Трампа, заявив, что вынужден действовать в условиях «тяжелого наследия предыдущих решений».

Самолёт, вылетающий из Кабульского аэропорта ISAF Headquarters Public Affairs Office

В свою очередь представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напомнили, что аэропорт Кабула до сих пор контролируется иностранными войсками, а посему ответственность за его безопасность на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возлагать нельзя. При этом они отметили, что назначать виновных рано, надо хотя бы чуть-чуть разобраться в произошедшем.

Так что же это было? А самое главное — для кого?

Что-либо утверждать мы не можем. Однако высказать некоторые предположения имеем полное право.

Пойдём по старой, проверенной временем древнеримской схеме «смотри, кому выгодно».

Выгодно ли это талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Категорически нет. Как мы уже отметили, они изо всех сил стараются создать себе облик адекватной власти, стремящейся нормализовать ситуацию в стране.

Нужно ли это США? Более сложный вопрос. Белому дому, скорее всего, не нужно. Вашингтон хотел бы продемонстрировать вальяжный уход после «выполнения своей миссии». Однако не исключено, что некоторой части военных и спецслужб, наживавшихся на афганском наркотрафике, не нравится закрытие этой лавочки.

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана U.S. National Arhcives

Мелких сателлитов США мы и рассматривать не будем. Их удел — массовка и подтанцовка.

А вот Британия — это совсем другое дело. У неё хоть и нет военной силы для самостоятельной игры в Афганистане, но есть старинная агентура, уходящая корнями аж в позапрошлый век, есть традиция внешнеполитических игр и веками отточенное мастерство использования чужих конфликтов для извлечения своей пользы. Как писал ещё Шекспир, умение «решить вопрос одним уколом шила».

Вкратце перечислим цепь событий:

1. США прекращают оккупацию Афганистана, а без них военная мелочь типа британской и прочей удержаться там не может.

2. Британским правящим кругам такой ход событий категорически не нравится, о чем громко прокричал Блэр.

3. А как остаться в афганской игре, если у тебя нет сил для прямого военного участия? Надо воспользоваться каким-нибудь новым конфликтом и влиять на него издалека, поддерживая или одну из сторон, или сразу обе.

4. Такой конфликт сейчас назревает на севере Афганистана. Однако нынешнему «Северному альянсу» позарез нужна поддержка боеприпасами, оружием, горюче-смазочными материалами и продовольствием. Даже вялая война — это дорогое удовольствие.

Эту поддержку можно оказать только с территории Таджикистана и Узбекистана, тем более что афганские таджики и узбеки являются становым хребтом нового «Северного альянса». Поэтому британские дипломаты уже навестили Душанбе и Ташкент.

5. Участие в такой игре надо обосновать политически и информационно. Прекрасно для этого подходит «борьба с терроризмом и радикализмом». Что это такое, толком никто не знает, но возражать никто не сможет.

А теперь посмотрим всю схему «в сборе»:

Взрывы у аэропорта Кабула — однозначный терроризм. Повесить его можно на кого угодно, в том числе и на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем более что они официально признаны террористами на уровне ООН.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Поддерживая противников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере через Таджикистан и Узбекистан под соусом «противостояния террору», попутно можно легко сделать эти страны противниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате заваривается широкомасштабный конфликт с дестабилизацией всей Средней Азии. Отдельным бонусом для Лондона здесь станет то, что рычаги влияния на конфликт есть, а ответственности за его исход и последствия — нет.

Ради таких перспектив можно не только взорвать пару десятков своих американских союзников, но и сбить собственный военно-транспортный самолёт, взлетающий из аэропорта Кабула. Разве нет?

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