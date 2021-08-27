Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Кевин Смит выложил в сеть необычную фотографию со съёмочной площадки фильма «Клерки 3». Изображение было опубликовано 27 августа на странице режиссёра в Instagram.

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Смит показал, что он воссоздал сцену из оригинальных «Клерков», в которой стоящий за прилавком Данте Хикс (Брайан О’Хэллоран) беседует с Джеем (Джейсон Мьюз).

«Говорят, что те, кто забывают прошлое, обречены его повторять. Ну, я никогда не забывал «Клерков», но я все же провел последний месяц, повторяя их», — написал Смит. Кинематографист отметил, что моменты «кино в кино» являются самими интересными в его новом проекте.

https://www.instagram.com/p/CTDsHZsjRRU/

Напомним, оригинальный фильм «Клерки» вышел на экраны в 1994 году. Картина получила статус культовой в сообществе киноманов, в 2019 году она стала частью Национального реестра фильмов США.