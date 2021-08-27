Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к реконструкции канализационного коллектора №68 в Ленинском и Октябрьском районах, на котором в 2010 году произошла крупная авария.

padonak39 Канализационный коллектор

«Мы пообщались с представителями заказчика, подрядной организации и строительного контроля. Работы завершатся в 2023 году. Протяжённость участка, подлежащего реконструкции, составит 5,8 км. На реализацию проекта выделено 1,96 млрд рублей», — уточнил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин.

Коллектор протяжённостью 6,7 км — уникальное сооружение. На некоторых участках глубина его залегания доходит до 84,5 метра.

ИА REGNUM отмечает, что в феврале 2010 года в течение нескольких месяцев жители второго посёлка Орджоникидзе, Темерника, посёлка Чкаловский, Северного жилого массива, посёлка Северный, промзоны на Вавилова, Военведа получали воду по графику из-за аварии на муниципальном канализационном коллекторе №68.