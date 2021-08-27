Нью-Йорк, США, , 17:09 — REGNUM Тина Тчен, возглавляющая организацию Time's Up по борьбе с сексуальными домогательствами, подала в отставку из-за ее связей с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, который ушел в отставку из-за жалоб на домогательства. Об этом 27 августа сообщает BBC.

Эндрю Куомо (сс) Pat_Arnow

Выяснилось, что Тчен, юрист и бывший руководитель аппарата Мишель Обамы, консультировала Куомо, когда он пытался сохранить свою должность.

Куомо подал в отставку 10 августа, после того как расследование выявило, что он сексуально домогался 11 женщин.

Временным генеральным директором Time's Up была назначена Монифа Банделе.