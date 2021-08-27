Москва, 27 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Москве окажут поддержку молодым режиссёрам, сообщил 27 августа мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Assianir В кинотеатре

Он рассказал, что многие молодые режиссёры снимают дипломные работы в Москве.

«И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант», — написал Собянин.

Другой мерой поддержки станет организация показов в кинотеатрах городской сети «Москино». По словам мэра, это станет шагом на большой экран и возможностью живого общения со зрителями своих картин.