Керчь, Крым, 27 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Монумент в память о погибших в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года будет установлен в Керчи, вопрос обсуждался 27 августа в администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Kerchpoliteh.ru Керченский политехнический колледж

Как сообщил на заседании председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, главой региона выделены средства на изготовление бронзовой скульптурной композиции «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года».

«Это страшная трагедия. Вспоминая тот черный день, не перестаешь ужасаться безумию и жестокости этого бессмысленного преступления. Тяжело представить всю боль и скорбь в сердцах родителей, родственников погибших. Это невозможно выразить словами. И есть ли такие слова…», — сказал вице-премьер.

В настоящее время администрацией города ведется работа по подготовке места установки к монтажу скульптурной композиции, а также благоустройству прилегающей территории. Работы планируется выполнить в два этапа.

Как сообщалоИА REGNUM, 17 октября 2018 года в результате вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Единственным виновником трагедии был назван 18-летний студент этого же колледжа, найденный мёртвым после совершения атаки.