Москва, 27 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Группа компаний «Россети» объявила сегодня, 27 августа, финансовые результаты работы за 6 месяцев 2021 года по Международным стандарта финансовой отчётности. Как отметили в пресс-службе компании, финансовые показатели ПАО «Россети» существенно выросли. Так, рост выручки в первом полугодии текущего года увеличился на вырос на 11,4% и составил 537,5 млрд рублей, рост чистой прибыли — на 40,9% и достиг 71,3 млрд рублей, рост EBITDA — соответственно на 20,4% до 176,9 млрд рублей, а чистый долг сократился на 45 млрд рублей или на 9,9%.

Россети

По словам генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, положительной динамике основных финансовых результатов второй квартал подряд «способствуют меры по повышению эффективности деятельности, предпринимаемые компанией, а также общее восстановление деловой и социальной активности в стране».

В первом полугодии текущего года отпуск электроэнергии потребителям группы компаний «Россети» вырос на 6,8% к аналогичному периоду 2020 года. Количество подстанций под управлением ПАО «Россети» достигло 528,2 тыс. шт., трансформаторная мощность выросла до 809,0 ГВА, протяженность линий электропередачи — до 2,4 млн км. За отчетный период ПАО «Россети» утвердило новую программа инновационного развития ПАО «Россети». Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети» и его облигаций на наивысшем уровне ААА (RU) со «стабильным» прогнозом. Группа компаний «Россети» вошла в первую десятку рейтинга «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes. ПАО «Россети» вошло в топ-10 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу.

«Устойчивые финансовые показатели позволяют сформировать прочную базу для выполнения обязательств по присоединению потребителей, строительству и модернизации сетевых объектов», — резюмировал Андрей Рюмин.