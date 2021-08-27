Курган, 27 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Кургане у набережной Тобола установлен памятник преподобному Далмату Исетскому, основателю Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Кургана.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Памятник преподобному Далмату Исетскому

Новый памятник размещён на площадке недалеко от Свято-Троицкого храма.

Согласно информации, размещённой на сайте Успенского далматовского мужского монастыря, преподобный Далмат (в миру — Дмитрий Иванович Мокринский), являлся сыном казачьего атамана, получившего за службу дворянство — по отцу, а по матери — из крещёных татар. Родился в остроге Берёзове в 1594 году. Был женат, имел пятерых. В 34 года достиг должности городничего в Тобольске. Жил безбедно. В 1642—1643 годах, уже будучи зрелым человеком, он решил оставить суетную мирскую жизнь и принять монашеский постриг в Невьянском монастыре с именем Далмат.

Сперва Далмат избрал стезю монаха-отшельника, нашёл себе укромную пещеру на реке Исеть и продолжил в тишине свой молитвенный подвиг. Позже к нему присоединились другие монахи. Через тернии и препоны благодаря их стараниям под руководством Далмата появился Успенский монастырь. Далмат Исетский прожил более ста лет и в 1697-м году мирно отошел к Господу.