Вашингтон, 27 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. У голливудского актера Тома Круза была угнана машина марки BMW X7 во время съемок в Бирмингеме, Великобритания, сообщает 27 августа BBC.

Том Круз

Актер находился в городе на съемках седьмой части фильма «Миссия: Невыполнима».

Издание The Sun утверждает, что автомобиль, которым пользовался Круз, был угнан от Гранд-отеля с товарами на тысячи фунтов внутри.

Позже автомобиль был найден в близлежащем Сметвике. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 14 случаев заражения коронавируса выявлено среди членов съемочной группы фильма «Миссия невыполнима 7», из-за чего процесс съемок решили приостановить.