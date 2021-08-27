Вашингтон, 27 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор Apple Тим Кук получил более пяти млн акций компании, отмечая десять лет работы. Об этом 27 августа сообщает BBC.

Mike Deerkoski Тим Кук на фоне логотипа Apple

В заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что он продал большую часть акций за более чем $750 млн.

Этe часть сделки он заключил, когда пришел на смену соучредителю Стиву Джобсу. В заявлении указывается, что Кук имел право на получение премии, так как за последние три года акции компании выросли на 191,83%.

За время его работы цена акций Apple выросла на 1 200%. Он стал генеральным директором 24 августа 2011 года.

Напомним, что рыночная стоимость компании, создавшей iPhone, iPad и MacBook, составляет почти $2,5 млрд.