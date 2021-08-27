Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Оснащение школьных классов сетью Wi-Fi может привести к переводу школ на дистанционное образование. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя сообщение об оснащении каждого школьного класса доступом к интернету.

Fastinternetproviders.org Интернет-трафик

«Где-то в Ростовской области действительно интернета нет, и довести до 100% обеспеченность территории выходом во всемирную паутину пока не удаётся. Но здесь чисто технические причины. Если поступила команда и будут выделены деньги, то планы воплотятся в жизнь. Другой вопрос: для чего всё это? Я не сторонник использования интернета в образовательном процессе, так как детям хватает гаджетов в свободное от школы время. Я сторонник классического образования. И возникает вопрос: а не идёт ли дело к тому, чтобы российских школьников перевести полностью на дистанционное образование?» — задаётся вопросом Косинов.

ИА REGNUM напоминает, что сеть Wi-Fi появится в каждом классе любой российской школы. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Реализовать эти планы предполагается к концу 2024 года.

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