Вашингтон, 27 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Blizzard решила переименовать персонажа Маккри из многопользовательской игры Overwatch из-за судебного процесса о сексуальных домогательствах. Об этом компания сообщила 26 августа на своей twitter-странице.

Overwatch

Персонаж был назван в честь бывшего сотрудника компании Джесси МакКри, присутствующего на скандальной фотографии, на которой несколько сотрудников Blizzard позируют на фоне портрета актёра Билла Косби, в 2018 году осуждённого за изнасилование. Blizzard отметила, что впредь не будет давать героям своих видеоигр имена сотрудников.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1430964453865046016

Напомним, ранее власти Калифорнии подали в суд на Activision Blizzard, обвинив её в нарушении прав сотрудников и в создании корпоративной культуры, в рамках которой женщины в компании сталкивались с сексуальными домогательствами. После этого в сети появилась фотография, на которой экс-разработчик World of Warcraft Алекс Афрасиаби и другие бывшие сотрудники Blizzard позируют на фоне портрета Косби.